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В Екатеринбурге взлетели цены на такси

В Екатеринбурге подскочили цены на такси из-за снегопада, начавшегося вечером 13 апреля. Об этом сообщают читатели URA.RU.

В Екатеринбурге взлетели цены на такси
© РИА Новости

«За пять минут поездки придется отдать 340 рублей. И это тариф „Эконом“. Раньше за эту же поездку можно было заплатить около 100 рублей», — жалуются читатели.

Чтобы доехать из центра до ТЦ Veer Mall на Уралмаше, екатеринбуржцам придется выложить почти 600 рублей.

Ранее в Свердловской области столбик термометра резко опустился с +14 до +3 градусов за четыре часа, начался снегопад. Днем 13 августа жители Нижнего Тагила и Нижней Туры также заметили снег. Синоптики заявляют, что в ночь на 14 апреля в регион придут морозы, которые постепенно отступят к выходным.

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