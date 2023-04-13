Представлен самый мощный Aston Martin без крыши

Компания Aston Martin рассекретила самый мощный кабриолет в своей истории.

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Модель DBS 770 Ultimate Volante оснащена битурбомотороом V12 5.2 с отдачей 770 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента, восьмидиапазонным автоматом ZF, адаптивной подвесной и углерод-керамическими тормозами. Всего будет выпущено 199 таких автомобилей. Весь тираж уже раскуплен.

В начале этого года фирма Aston Martin показала финальный DBS с 770-сильным мотором V12. На фотографиях тогда показали только купе, хотя кабриолет DBS 770 Ultimate Volante тоже упоминался, но лишь мельком. Теперь рассекречен и он.

За безграничный простор над головой покупателям придется жертвовать динамикой (3,6 c до ста вместо 3,4 с у купе), хотя в остальном машины идентичны. Весь тираж серии ограничен 499 экземплярами, которые разделят между тремя сотнями купе и 199 открытыми двухдверками.

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Aston Martin

Кабриолет оснащен тем же битурбодвигателем V12 5.2, что и купе. На машине перекалиброван восьмидиапазонный автомат ZF, адаптивные амортизаторы и весь управляющий софт.

Стандартно стоят механический дифференциал повышенного трения в задней оси, углерод-керамические тормоза и колеса диаметром 21 дюйм, как на гиперкаре Valkyrie и инфернальном купе Victor.

В списке опций — углепластиковые сиденья, различные варианты декора салона и титановая выпускная система.

Aston Martin показал самую дорогую модель в своей истории

Через отделение персонализации Q by Aston Martin можно заказать окраску колес в цвет кузова, элементы декора из тонированного углепластика, вставки на сиденьях из плетеной кожи, накладки с инкрустацией и карбоновый руль.