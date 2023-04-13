Тяжелому пикапу Chevrolet Silverado HD добавили две внедорожные версии

Их можно заказать только в четырехдверном кузове Crew Cab, но есть выбор двигателя. Стандартно на машины ставится бензиновая «восьмерка» 6,6 мощностью 407 лошадиных сил, которую можно заменить на дизель Duramax такого же объема. Пикапы получили увеличенный дорожный просвет, усиленную защиту днища и проверенные пустынными гонками амортизаторы Multimatic DSSV с золотниковыми клапанами.

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Семейство тяжелых пикапов Chevrolet Silverado HD приняло новых членов — вездеходы Silverado HD ZR2 и HD ZR2 Bison. Оба предложены только в четырехдверном исполнении 2500 Crew Cab. В гамме двигателей — бензиновая (407 л.с., 629 Нм) и дизельная (355 л.с., 1322 Нм) «восьмерки» объемом 6,6 литра. Коробка передач — десятидиапазонный автоматом Allison.

Пикапам достались усиленный грузовой отсек DuraBed, многофункциональная дверца Multi-Flex, дополнительные подножки BedSteps и много другое.

Ещё здесь есть амортизаторы Multimatic DSSV с золотниковыми клапанами, ставшие эталоном для разного рода внедорожников; доработанные рычаги передней подвески и поворотные кулаки; алюминиевая и стальная пластины днища; а также электронная блокировка заднего дифференциала E-Locker.

При этом HD ZR2 Bison может похвастаться бамперами и защитой из штампованной стали и дисками AEV. Колеса и там, и там обуты в 35-дюймовые шины Goodyear Wrangler Territory MT. Заявленный дорожный просвет — 295 миллиметров для ZR2 и 299 для «Бизона».

Внутри пикапов можно найти мультимедиа с дисплеем диагональю 13,4 дюйма, цифровую «приборку» (12,3 дюйма), проекционный дисплей с инклинометром и беспроводную зарядку. Для обивка сидений используется натуральная кожа, но вообще материалы салона подобраны таким образом, чтобы их можно было легко отмыть после покатушек по грязи.