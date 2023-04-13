В Белоруссии угнали Audi, а потом вернули с полным баком топлива

Необычное преступление произошло возле железнодорожного вокзала белорусского города Дрогичин. Владелец оставил с утра свою машину на привокзальной парковке, чтобы поехать на работу на поезде. Вернувшись вечером, хозяин не обнаружил «Ауди» на парковке. Спустя день автомобиль нашли неподалеку с полным баком топлива. При этом владелец успел написать заявление в милицию.

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По горячим следам сотрудникам милиции удалось задержать 23-летнего местного жителя, который накануне возвращался домой на поезде. Увидев припаркованную Audi 100, мужчина решил покататься. Воспользовавшись подручными средствами, он вскрыл автомобиль, в салоне которого обнаружил ключи.

После поездки угонщик заехал на АЗС, где залил полный бак бензина. На следующий день мужчина вернул автомобиль на парковку. По факту угона следователи возбудили уголовное дело. Теперь заботливого угонщика ожидает суд.