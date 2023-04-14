«АвтоВАЗ» переходит к технологическому альянсу с китайскими автокомпаниями

«АвтоВАЗ» после ухода группы Renault испытывает проблемы с выпуском собственных машин, для продолжения работы компания вынужденно начинает выпуск под собственным брендом моделей FAW. Для сохранения компетенций производящего завода российскому автогиганту в перспективе придется перейти на сборку моделей на китайских платформах, полагают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Таким образом, обозначился третий ключевой вектор в истории тольяттинского автозавода: после сотрудничества с Fiat и Renault он переходит к технологическому альянсу с китайскими автокомпаниями.

© Максим Кадаков/«За рулем»

«АвтоВАЗ» показал на дилерской конференции в Сочи будущий кроссовер Lada X-Cross 5, который представляет собой китайский FAW Bestune T77. Фото и видео новой машины ранее опубликовал в своем Telegram-канале главред журнала «За рулем» Максим Кадаков. Крупноузловая сборка автомобилей под брендом Lada на заводе в Санкт-Петербурге (бывший завод Nissan) должна стартовать в конце мая.

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На фоне дороговизны разработки новых автомобильных платформ и невозможности для российского автогиганта спроектировать новый автомобиль с нуля переход на китайские платформы выглядит неизбежным в среднесрочной перспективе, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Никаких компетенций у «АвтоВАЗа» уже практически не осталось – ни инженерных, ни технологических. Если они что-то и будут разрабатывать, то только с подрядчиками из дружественных стран, прежде всего Китая, а также Турции, Индии и теоретически Египта», — говорит Бургазлиев «Газете.Ru».

По его мнению, перед тем, как перейти на китайскую технологическую базу, «АвтоВАЗ» будет «дорабатывать» существующий модельный ряд, продолжая его выпуск настолько долго, насколько это будет возможно.

Максим Кадаков/«За рулем»

«Я думаю, что Granta в силу своей доступности и господдержки продержится еще 3-4 года точно. С Vesta дело обстоит сложнее, потому что у нее много конкурентов.

В каком-то виде она может продержаться лет пять, а дальше – коллеги из Поднебесной знают, куда развивать «АвтоВАЗ», — отмечает Бургазлиев.

По его словам, разработка платформы «с нуля», стоит порядка $1,5-2 млрд. Потенциальные затраты на создание нового автомобиля Lada с помощью узлов и деталей FAW и с непосредственным участием китайского автогиганта собеседник оценивает примерно в $500-600 млн. Эти вложения должны включать проектирование кузова, подвески и интерьера, но с применением имеющихся агрегатов (двигатель, трансмиссия, подвеска) FAW, а не просто экстерьерную модернизацию модели («фейслифт») с установкой логотипа Lada.

Окупаемость инвестиций в платформу будет достигнута при достижении тиража примерно 1,2-1,4 млн автомобилей, заключил Бургазлиев.

По его мнению, в таких условиях «АвтоВАЗу» логично продолжать сотрудничество с FAW, который в настоящее время не только выступает в качестве поставщика машинокомплектов, но и обладает компетенциями для разработки новых машин, а самое главное — у него есть собственные автокомпоненты. Он может сделать готовый автомобиль быстрее и дешевле, нежели российская автокомпания.

Преимущество старой модельной линейки «АвтоВАЗа» в том, что эти машины, пусть и в упрощенном виде, можно производить даже в условиях жесткой изоляции. Вместе с тем, с учетом затрат на разработку новой платформы, рано или поздно «АвтоВАЗу» придется переходить на «китайскую тележку», соглашается с Бургазлиевым партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто.

Максим Кадаков/«За рулем»

«У «АвтоВАЗа» сейчас достаточно сложная ситуация. В прошлой жизни у него была достаточно интересная перспектива с переходом на платформу компании Renault, общую с Dacia (CMF-B). Самостоятельно «АвтоВАЗ» вряд ли сможет сейчас создать новую платформу, потому что это требует колоссальных вложений», — объясняет Моржаретто.

В такой ситуации выходом может быть сотрудничество с китайцами, которые, в свою очередь, всегда «обкатывали» новые модели на российском рынке перед выходом в Европу, полагает он.

«Опыт Ирана показал, что устаревшие машины можно выпускать, доводить до более-менее современных требований по безопасности. Эти машины пока будут на конвейере.

Vesta более современна и теоретически может выпускаться долго, но здесь возникает вопрос с надежностью новых поставщиков», — добавляет Моржаретто.

Ранее «АвтоВАЗ» объявил о переносе начала корпоративного отпуска на конец весны, чтобы не объявлять режим простоя из-за отсутствия комплектующих и провести испытания деталей от новых поставщиков, а также сформировать запасы компонентов на второе полугодие.

В рамках сотрудничества с FAW и крупноузловой сборки автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшем Nissan, «АвтоВАЗ» имеет возможность быстро выводить на рынок новые модели и сворачивать их продажи в случае неуспеха, но на китайские платформы пока что не перейдет, полагает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Перспектива ближайших лет – это выпуск автомобилей других классов, более крупных и дорогих, которые не будут конкурировать с нынешним модельным рядом Lada.

Сделать на базе других платформ такие же дешевые машины, как Granta и Niva, сейчас невозможно», — говорит Кадаков «Газете.Ru».

По его мнению, в налаживании крупноузловой сборки китайских машин есть интерес со стороны государства с точки зрения загрузки предприятий, а для «АвтоВАЗа» важно играть на новом поле и перенимать технологии.

«Особенность приглашения партнеров сейчас заключается в том, что «АвтоВАЗ» требует не просто машинокомплекты, но и техническую документацию, а также право локализовывать, модернизировать и унифицировать их. В том числе, возможно, с тем модельным рядом, который есть у «АвтоВАЗа», — утверждает Кадаков.

Это значит, что в дальнейшем, если мотор или трансмиссия будут локализованы в России, их можно будет использовать на той же Vesta, приводит он пример.