MINI собирается выпускать электровелосипеды

Электровелосипеды становятся невероятно популярными среди городских жителей благодаря своей компактности и мобильности. Чтобы осуществить свой вклад в производство полностью экологического транспорта, многие автомобильные бренды сотрудничают с производителями велосипедов для создания совместного продукта. Этому примеру последовала и марка MINI, которая объединила свои усилия с французским брендом Angell Mobility. Пока с конвейера не сошел ни один велосипед, нет предварительной информации о технических характеристиках и описании экстерьера. Но, дебют ожидается ближе к концу года и, предварительно можно предположить, что новые электровелосипеды будут похожи на нынешние модели от Angell Mobility.

Фото: rubmw.ru rubmw.ru

Angell Mobility - относительно новый производитель, но, несмотря на это, велосипеды Angell довольно технологичны, оснащены ультралегкими алюминиевыми рамами и разнообразными технологиями, некоторые обладают опциями, которые больше характерны для автомобилей, например, поворотники и встроенная противоугонная система.

MINI BMW на самом деле не новичок в области производства велосипедов, поскольку компания уже некоторое время, совместно с 3Т выпускают Exploro Racemax Road Boost с электродвигателем Mahle.