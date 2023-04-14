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1 час назад

MINI совместно с французским партнером Angell Mobility будут выпускать электровелосипеды

RU BMW

Электровелосипеды становятся невероятно популярными среди городских жителей благодаря своей компактности и мобильности. Чтобы осуществить свой вклад в производство полностью экологического транспорта, многие автомобильные бренды сотрудничают с производителями велосипедов для создания совместного продукта. Этому примеру последовала и марка MINI, которая объединила свои усилия с французским брендом Angell Mobility. Пока с конвейера не сошел ни один велосипед, нет предварительной информации о технических характеристиках и описании экстерьера. Но, дебют ожидается ближе к концу года и, предварительно можно предположить, что новые электровелосипеды будут похожи на нынешние модели от Angell Mobility.

MINI собирается выпускать электровелосипеды
Фото: rubmw.rurubmw.ru

Angell Mobility - относительно новый производитель, но, несмотря на это, велосипеды Angell довольно технологичны, оснащены ультралегкими алюминиевыми рамами и разнообразными технологиями, некоторые обладают опциями, которые больше характерны для автомобилей, например, поворотники и встроенная противоугонная система.

MINI BMW на самом деле не новичок в области производства велосипедов, поскольку компания уже некоторое время, совместно с 3Т выпускают Exploro Racemax Road Boost с электродвигателем Mahle.

Предварительная стоимость велосипеда с электродвигателем от MINI и Angell Mobility не известна, но, вероятнее всего, она будет немалой. Например, цена вышеупомянутого Exploro Racemax Road Boost - 8 999 долларов. Стоимость некоторых моделей от Angell Mobility - 2 999 евро. Предполагаемый дебют электровелосипеда от MINI и Angell Mobility, скорее всего совпадет с презентацией электрического хэтчбека Cooper в 2023 году.

Автоновости,BMW,
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