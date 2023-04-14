$81.68-0.4290.00+0.24
43 минуты назад

Таксисты-мигранты устроили бунт в Хабаровске

РИА "ФедералПресс"

Таксисты из Хабаровска вышли на несанкционированный митинг у торгового центра «Броско Молл». Они записали видеообращение и пригрозили не выходить на работу в Яндекс.Такси.

Таксисты-мигранты устроили бунт в Хабаровске
Фото: ТАССТАСС

Митинг мигрантов прошел в четверг, 13 апреля. В записи обращения к руководству Яндекс.Такси участвовало порядка 50 человек. Один из них читал речь.

«Мы хотим, чтобы цены (на поездки — прим. ред.) подняли в конце концов. Везде ямы, дороги плохие, а цены — копейки», – цитирует заявление митингующих издание AmurMedia.

Таксисты объяснили свою позицию так: до клиента им надо ехать в среднем 3-4 километра, возят обычно по району – около трех километров. Цена такой поездки 70-80 рублей. Люди задали руководству Яндекс.Такси вопрос: как кормить семьи на такую зарплату и как чинить машину?

«Принимайте какое-то решение, иначе никто не будет работать в Яндекс.Такси», – заявили гости из Средней Азии.

Ситуацию прокомментировал председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.Он отметил, что ценообразование происходит непредсказуемо: учитывается спрос, пробки и количество машин. Если этих водителей не устраивает работа в такси, они могут найти другие способы заработка – например, пойти добровольцами на СВО, где платят большие деньги.

«Прежде чем обращать внимание на требования этих выступающих, нужно проверить, легально ли они трудоустроены и платят ли налоги. Потому что это большая проблема, у нас в городе существенная часть таксистов работает без лицензии», – добавил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что некоторый бензин дешевле всего в Приморье и Хабаровском крае.

Автоновости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий