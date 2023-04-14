Таксисты-мигранты устроили бунт в Хабаровске

Таксисты из Хабаровска вышли на несанкционированный митинг у торгового центра «Броско Молл». Они записали видеообращение и пригрозили не выходить на работу в Яндекс.Такси.

Фото: ТАСС ТАСС

Митинг мигрантов прошел в четверг, 13 апреля. В записи обращения к руководству Яндекс.Такси участвовало порядка 50 человек. Один из них читал речь.

«Мы хотим, чтобы цены (на поездки — прим. ред.) подняли в конце концов. Везде ямы, дороги плохие, а цены — копейки», – цитирует заявление митингующих издание AmurMedia.

Таксисты объяснили свою позицию так: до клиента им надо ехать в среднем 3-4 километра, возят обычно по району – около трех километров. Цена такой поездки 70-80 рублей. Люди задали руководству Яндекс.Такси вопрос: как кормить семьи на такую зарплату и как чинить машину?

«Принимайте какое-то решение, иначе никто не будет работать в Яндекс.Такси», – заявили гости из Средней Азии.

Ситуацию прокомментировал председатель Дальневосточной ассоциации такси Александр Садков.Он отметил, что ценообразование происходит непредсказуемо: учитывается спрос, пробки и количество машин. Если этих водителей не устраивает работа в такси, они могут найти другие способы заработка – например, пойти добровольцами на СВО, где платят большие деньги.

«Прежде чем обращать внимание на требования этих выступающих, нужно проверить, легально ли они трудоустроены и платят ли налоги. Потому что это большая проблема, у нас в городе существенная часть таксистов работает без лицензии», – добавил эксперт.