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32 минуты назад

За превышение габаритов или массы грузовиков ответят собственники

Парламентская газетаиещё 1

Раньше штраф могли наложить также на водителей и должостных лиц, ответственных за перевозку. Такой федеральный закон 103-ФЗ от 03.04.2023, вносящий изменения в КоАП, вступает в силу 14 апреля.

За превышение габаритов или массы грузовиков ответят собственники
Фото: Парламентская газетаПарламентская газета

Сумма самого взыскания будет зависеть от того, насколько реальные размеры ТС отличаются от указанных в спецразрешении. Например, если грузовик больше на 10-20 см или тяжелее на 10-20 процентов, штраф для владельца составит 200 тысяч рублей. А если грузовик больше на 20-50 см и тяжелее на 20-50 процентов, штраф составит 350 тысяч рублей.

За езду без спецразрешения штрафы будут повышены.

Автоновости,
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