За превышение габаритов или массы грузовиков ответят собственники

Раньше штраф могли наложить также на водителей и должостных лиц, ответственных за перевозку. Такой федеральный закон 103-ФЗ от 03.04.2023, вносящий изменения в КоАП, вступает в силу 14 апреля.

Сумма самого взыскания будет зависеть от того, насколько реальные размеры ТС отличаются от указанных в спецразрешении. Например, если грузовик больше на 10-20 см или тяжелее на 10-20 процентов, штраф для владельца составит 200 тысяч рублей. А если грузовик больше на 20-50 см и тяжелее на 20-50 процентов, штраф составит 350 тысяч рублей.