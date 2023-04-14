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35 минут назад

Компания Citroën анонсировала дешевые электромобили

ПроКроссовер.ру

Citroën выпустит совершенно новую линейку доступных электромобилей, чтобы конкурировать с растущим числом конкурентов, говорит глава отдела дизайна Citroën Пьер Леклерк. Важно то, что они будут не только легкими для кошелька, но и красивыми.

Компания Citroën анонсировала дешевые электромобили
Фото: CitroënCitroën

Первые серийные автомобили должны выйти на рынок через два года, вероятно, они будут похожи на концепт Oli и квадрицикл Ami, которые компания анонсировала ранее. В интервью Леклерк указал на «суперкрутой» внешний дизайн и подчеркнул, что ни один из автомобилей не будет даже отдаленно похож на уменьшенную версию существующего автомобиля Citroën.

С точки зрения ценообразования новая линейка будет позиционироваться ниже таких моделей, как Fiat 500e, MG MG4 и Opel Corsa-e. Хотя это и не окончательный вариант, стартовая точка обозначена на уровне 25 000 фунтов стерлингов.

Вполне вероятно, что для производства компания будет использовать платформу CMP от Stellantis. Peugeot e-208, получивший обновление прошлой осенью, использует ту же основную платформу.

Таким образом, можно ожидать такие стандартные функции, как фиксированный передний привод, от 130 до 150 метрических лошадиных сил и запас хода до 400 км на одном заряде.

Автоновости,Fiat,Peugeot,Opel,
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