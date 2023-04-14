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Компания JAC запустила новый бренд электромобилей Yiwei

Китайский автоконцерн JAC Group представил свой новый бренд по производству электрокаров. Новый бренд называется Yiwei и уже представил свой первый автомобиль — Yiwei 3. Этот автомобиль позиционируется как электрический хэтчбек. В продаже компактный автомобиль появится во втором квартале 2023 года по цене от 100 тысяч до 150 тысяч юаней или 1.2 млн. рублей. Салон отделан материалом розового цвета. В нем есть два цифровых дисплей. После того как автомобиль появится в продаже он будет конкурировать с автомобилями Wuling Bingo, BYD Dolphin и ORA Cat. Yiwei 3 ориентирован на группы потребителей в возрасте от 20 до 35 лет.

Компания JAC запустила новый бренд электромобилей Yiwei
© ПроКроссовер.ру
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