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39 минут назад

ДРК обсуждает с «Камазом» производство грузовиков в Киншасе

Никита Бородкин

Посол Демократической Республики Конго (ДРК) в России Иван Вангу Нгимби заявил, что страна обсуждает с российской компанией «Камаз» увеличение экспорта российских грузовиков и постройку сборочного производства в Киншасе. Как сообщает РИА Новости, дипломат встретился с главой компании и обсудил поставки «в большом количестве».

ДРК обсуждает с «Камазом» производство грузовиков в Киншасе
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он отметил, что в ходе переговоров стороны также обсуждали поставки запчастей, сервисное обслуживание и обучение вождению этих автомобилей. По словам Нгимби, российские грузовики крайне известны в ДРК, а местные ценят их за высокое качество.

Ранее Нгимби заявлял, что власти ДРК изучают возможность внедрения российской платежной системы «Мир» в стране. По его словам, такую идею предложил один из российских банков. Сейчас инициативу обсуждают конголезские власти совместно с Центробанком республики и заинтересованными органами.

Автоновости,Банк России,Камаз,
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