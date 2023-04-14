ДРК обсуждает с «Камазом» производство грузовиков в Киншасе

Посол Демократической Республики Конго (ДРК) в России Иван Вангу Нгимби заявил, что страна обсуждает с российской компанией «Камаз» увеличение экспорта российских грузовиков и постройку сборочного производства в Киншасе. Как сообщает РИА Новости, дипломат встретился с главой компании и обсудил поставки «в большом количестве».

Он отметил, что в ходе переговоров стороны также обсуждали поставки запчастей, сервисное обслуживание и обучение вождению этих автомобилей. По словам Нгимби, российские грузовики крайне известны в ДРК, а местные ценят их за высокое качество.