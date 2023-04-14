GM Design поделился эскизом внедорожника в стиле Camaro

GM Design — официальный аккаунт студии General Motors Design в Instagram*. Мы часто видим крутые эскизы концептуальных автомобилей, размещенные на канале, некоторые из которых выглядят как дикие идеи, а другие явно уходят корнями в реальность. Мы не знаем, где стоит этот конкретный образ массивного внедорожника, но он, безусловно, привлекает наше внимание.

© GM Design

Это эскиз дизайна, пропорции преувеличены, но в общем дизайне есть явное сходство с Chevrolet Traverse. Задняя стойка — беспроигрышный вариант, а рейлинги на крыше похожи на те, что мы видели на закамуфлированных прототипах модели следующего поколения. Мы бы не стали обвинять кого-либо в том, что он подумал. Это стилизованный предварительный просмотр нового Traverse или, по крайней мере, раннее дизайнерское предложение.

Есть некоторые особенности, которые отсылают к Chevrolet Camaro, особенно задняя часть. Счетверенные задние фонари, хотя и тонкие, слишком значительны, чтобы их игнорировать. С технической точки зрения, фары Camaro представляют собой единый корпус, отформованный так, чтобы выглядеть как два светильника с каждой стороны, но они гораздо более заметны, чем у другого спортивного автомобиля Chevrolet, Corvette. У нас также есть узкие окна, которые могут быть просто побочным эффектом того, что это преувеличенный концептуальный набросок. Но Camaro печально известен своими узкими окнами, и здесь у нас определенно создается такое впечатление.

И затем у нас есть D-стойка. Это не особенность Camaro, но и не особенность Traverse. Текущая модель имеет стеклянные боковые окна, которые доходят до задней части, и, судя по тому, что мы видели на шпионских снимках, новая модель сохранит этот стиль.

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