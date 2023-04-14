Кнопку SOS в автомобилях хотят привязать к голосовым помощникам

«ГЛОНАСС» прорабатывает с «Яндексом» и VK возможность оснастить свою систему подачи сигнала SOS в автомобилях голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся». Как сообщает РБК, об этом рассказал глава компании Алексей Райкевич.

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Как объяснил Райкевич, в таком случае при нажатии тревожной кнопки по-прежнему будет совершаться только экстренный вызов. Базовая функция устройства не изменится: при ДТП произойдет автоматическое срабатывание или же водитель нажмет кнопку сам, после чего с ним свяжется оператор. Вместе с тем помощника можно будет запрограммировать и на голосовую команду на экстренный вызов.

Вместе с тем нововведение позволит управлять функциями автомобиля с помощью голоса — включать и выключать радио, изменять температуру и прочее.

«Мы знаем, что "Яндекс" и VK стремятся создавать экосистему, в хорошем смысле проникать в наши дома, а в автомобиле человек проводит много времени», — подчеркнул Райкевич.

Напомним, что «ГЛОНАСС» является оператором государственной системы ЭРА-ГЛОНАСС, которая подает аварийный сигнал спасателям при ДТП. С 2017 года она устанавливается во все новые и ввозимые в России автомобили.