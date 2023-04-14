Дилеры пожаловались на нехватку автомобилей Lada в Москве

Автосалоны "АвтоВАЗа" в Москве сообщили о дефиците автомобилей Lada в апреле 2023 года. Как сообщает autonews.ru, отдельные модели стало сложнее купить.

Фото: Lada Lada

Так, менеджер крупного московского дилера сообщил изданию, что внедорожников Niva Travel в базовой комплектации осталось мало, а сроки прибытия новой партии неизвестны.

С наличием "классических" внедорожников Lada Niva Legend также возникли проблемы. В первом автосалоне, куда обратился корреспондент издания, автомобиля в базовой комплектации Classic не оказалось, а во втором он хоть и есть, но оценен дороже рекомендованной цены – в 830,9 тыс. руб. вместо 821,9 тыс. руб.

Автомобиль Lada Vesta нашелся лишь у четвертого дилера из четырех опрошенных. В трех других нет ни одной машины. Автомобили Lada Lagus и Lada Granta есть в наличии, но цены на них отличаются от рекомендованных в большую сторону.