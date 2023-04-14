BMW анонсирует две новые машины

Баварский автопроизводитель объявил свой модельный ряд для Concours d’Elegance Villa d’Este, упомянув как серийные автомобили, так и новые автомобили. Компания планирует посетить ежегодное шоу в Италии с новым спортивным автомобилем BMW M и загадочным концептом.

Фото: ПроКроссовер.ру ПроКроссовер.ру

О том и другом мало что известно. Автомобиль BMW M описывается как «абсолютно особенный», но не указывается, является ли он серийной моделью или единичным экземпляром. Возможно, это будет специальная версия уже существующего автомобиля М.