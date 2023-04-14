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48 минут назад

BMW анонсирует две новые машины

ПроКроссовер.ру

Баварский автопроизводитель объявил свой модельный ряд для Concours d’Elegance Villa d’Este, упомянув как серийные автомобили, так и новые автомобили. Компания планирует посетить ежегодное шоу в Италии с новым спортивным автомобилем BMW M и загадочным концептом.

BMW анонсирует две новые машины
Фото: ПроКроссовер.руПроКроссовер.ру

О том и другом мало что известно. Автомобиль BMW M описывается как «абсолютно особенный», но не указывается, является ли он серийной моделью или единичным экземпляром. Возможно, это будет специальная версия уже существующего автомобиля М.

Что касается концепта, то говорят, что это «элегантный, спортивный и уникальный автомобиль для двоих». Что это значит, еще неизвестно, но мы предполагаем, что это ретро-экзотика, переосмысленная в современном языке дизайна BMW. Помимо вышеперечисленного, баварцы представят новую модификацию своего электрического флагмана i7. Это будет автомобиль M Performance с двухцветным покрытием.

Автоновости,BMW,
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