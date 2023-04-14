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57 минут назад

В России появились в продаже новые Mitsubishi Outlander 2023

Елена Прошина

Новые модели Mitsubishi Outlander были привезены в нашу страну одним из дилеров. Согласно информации, опубликованной в «Российской газете», стоимость автомобиль 2023 года выпуска колеблется от 3 288 000 рублей до 4 599 000 рублей.

В России появились в продаже новые Mitsubishi Outlander 2023
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эти машины японской сборки были доставлены в РФ из ОАЭ. Модели оснащены бензиновыми двигателями объемом 2,5 литра и мощностью 181 л.с., вариатором, системой полного привода S-AWC, которая работает в нескольких режимах.

В машинах также встроен раздельный климат-контроль и имеется панорамная крыша и третий ряд сидений. Кроме того, есть мультимедийная система с тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Описано будущее цен на автомобили в России

Напомним, автомобильный гигант Mitsubishi прекратил выпуск автомобилей в России год назад. Ранее на предприятии японской марки в Калуге выпускали кроссоверы Outlander и внедорожники Pajero Sport.

Автоновости,Mitsubishi Outlander,Mitsubishi,Apple,
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