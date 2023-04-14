УАЗ "Буханка" получит спецверсию Riviera

Вице-премьеру правительства РФ Дмитрию Чернышенко в ходе его визита в Ульяновскую область был представлен модельный ряд УАЗа, в том числе новая версия "Буханки" - Riviera.

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Эту информацию "РГ" подтвердили в пресс-службе Ульяновского автозавода:

"Спецверсия производится на заказ партнером УАЗ - компанией "Автодом", поскольку СГР был и остаётся отличной платформой для тюнинга. Автомобиль, предназначенный для путешествий, оснащен кондиционером и оборудован комфортабельным грузопассажирским салоном".

Внешне "Ривьера" отличается сложной двухцветной окраской кузова, новыми легкосплавными колёсными дисками и шильдиком на воздушной заслонке спереди.

По силовому агрегату всё остаётся без изменений: модельная линейка СГР комплектуется бензиновым ЗМЗ-409 мощностью 112 л.с., 5-ступенчатой МКП, системой полного привода типа "парт-тайм" и понижающей передачей.