В Татарстане разработают беспилотники для мобильной видеофиксации нарушений ПДД

ГИБДД Татарстана и сотрудники Иннополиса (наукоград в Татарстане, созданный для развития информационных технологий и инновационных высоких технологий) прорабатывают возможность использования квадрокоптеров для фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на главу республиканской ГИБДД Рустема Гарипова.

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О планах внедрить для этой цели беспилотники он заявил на заседании правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

По словам Гарипова, при фиксации нарушений ПДД с помощью дронов водителей не будут уведомлять дорожными знаками, поскольку беспилотники можно отнести к мобильным средствам фиксации.