У Ауруса Коменданта появился конкурент

Этот внедорожник создан для правительства Китая.

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Новый Hongqi L5 и концепткар E-LS дебютируют на автосалоне в Шанхае. Концепт позиционируется как флагманский внедорожник, производство которого должно начаться в 2025 году.

Новый же Hongqi L5 – это лимузин, на котором ездит, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин.

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Передняя часть лимузина стала массивнее и солиднее. Решетка радиатора – выше. Классическая круглая оптика в стиле ретро осталась неизменной. Но поворотники новые и объединены с противотуманными фарами. Также был изменен дизайн бампера. Теперь он выполнен не в ретростиле, а в современном.

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В салоне появился большой сдвоенный экран, а кнопки сохранились только возле селектора коробки передач.

Задний диван заменили на два независимых кресла, спинки которых и сиденья могут регулироваться по углу наклона. Разделяет кресла большой подлокотник с панелью управления кондиционером и мультимедийной системой.

Autohome.com.cn

Autohome.com.cn

Внешность концепта Hongqi E-LS выполнена в совершенно ином стиле, но классическая решетка радиатора сохранилась. За решеткой установлено светодиодное освещение. Кроме того, новый автомобиль получит подсветку и вдоль порогов, на крыше, по бокам (вдоль плечевой линии). Подсвечиваться будут и колесные диски.

Кресла в салоне концепта установлены по формуле 1+2. Также виден большой экран на центральной консоли. Спинка переднего сиденья также оснащена узким вертикальным дисплеем.