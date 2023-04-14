$81.68-0.4290.00+0.24

У Ауруса Коменданта появился конкурент

Этот внедорожник создан для правительства Китая.

У Ауруса Коменданта появился конкурент
© Autohome.com.cn

Новый Hongqi L5 и концепткар E-LS дебютируют на автосалоне в Шанхае. Концепт позиционируется как флагманский внедорожник, производство которого должно начаться в 2025 году.

Новый же Hongqi L5 – это лимузин, на котором ездит, в частности, председатель КНР Си Цзиньпин.

Autohome.com.cn

Передняя часть лимузина стала массивнее и солиднее. Решетка радиатора – выше. Классическая круглая оптика в стиле ретро осталась неизменной. Но поворотники новые и объединены с противотуманными фарами. Также был изменен дизайн бампера. Теперь он выполнен не в ретростиле, а в современном.

Autohome.com.cn

В салоне появился большой сдвоенный экран, а кнопки сохранились только возле селектора коробки передач.

Задний диван заменили на два независимых кресла, спинки которых и сиденья могут регулироваться по углу наклона. Разделяет кресла большой подлокотник с панелью управления кондиционером и мультимедийной системой.

Autohome.com.cn
Autohome.com.cn

Внешность концепта Hongqi E-LS выполнена в совершенно ином стиле, но классическая решетка радиатора сохранилась. За решеткой установлено светодиодное освещение. Кроме того, новый автомобиль получит подсветку и вдоль порогов, на крыше, по бокам (вдоль плечевой линии). Подсвечиваться будут и колесные диски.

Кресла в салоне концепта установлены по формуле 1+2. Также виден большой экран на центральной консоли. Спинка переднего сиденья также оснащена узким вертикальным дисплеем.

Другой информации о концепте, кроме того, что это электромобиль, нет.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий