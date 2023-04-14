Hyundai показал силуэт нового микрокроссовера

Корейский автопроизводитель готовится к запуску новой модели - субкомпактного "паркетника", который встанет на ступень ниже Hyundai Venue.

Фото: Пресс-служба Hyundai Пресс-служба Hyundai

Вместе с тизером, на котором изображён силуэт новинки, компания сообщила, как назвала модель - Exter. Буквально это означает "внешний", но, если олитературить и стать на минутку маркетологом, то можно рассказать, что Exter - выходящий за пределы и позволяющий выйти за рамки обыденности своему владельцу. В компании делают упор на активном отдыхе, но не уточняют, как можно будет на таком микрокроссовере с посредственным потенциалом вне асфальта добраться до тех мест, которые показываются на тизерах: реки, горы, леса, пляжи.

Сразу можно сказать, что у "Экстера" не будет дизеля. Базовым для модели станет "атмосферник" 1,2 литра мощностью 82 л.с., устанавливаемый на Venue, Grand i10 Nios и Aura. Позднее в гамму войдёт литровый турбомотор, который должен сделать Exter привлекательнее на фоне Tata Punch, который доступен только в безнаддувном варианте.