Старший брат кроссовера Lada X-Cross 5 получил нетипичный дизайн

К дебюту готовится новый паркетник китайского концерна FAW. Ожидается, что на родине модель предложат с двумя турбомоторами на выбор.

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Первые фото и основные характеристики этого кросса FAW еще в феврале «слил» минпром КНР. Однако сам производитель лишь недавно принялся рассекречивать новинку – и вот очередная порция фирменных картинок. В продажу «пятидверка» поступит под именем Bestune T90, в линейке марки кроссовер займет нишу между моделями T77 и T99. К слову, «семьдесят седьмой» вот-вот превратится в России в Lada X-Cross 5, сборку такого паркетника наладят на бывшем заводе Nissan. Но вернемся к T90.

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Длина нового SUV равна 4718 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1710 мм, колесная база – 2772 мм. Для сравнения, длина рестайлингового T77 для Китая – 4549 мм, расстояние между осями – 2700 мм; показатели обновленного же T99 – 4800 и 2870 мм соответственно.

FAW

FAW Bestune T90 получил нетипичный для остальных кроссоверов марки дизайн. Модели досталась двухэтажная головная оптика (сверху расположены диодные ходовые огни, блоки основных фар идут ниже), на боках – «задранные» линии. Впрочем, T77 и T99 после рестайлинга тоже обрели безрамочную решетку с горизонтальными полосками.

FAW

В салоне вместо табло, как у прочих нынешних паркетников Bestune, установили отдельный экран приборки и вертикальный планшет мультимедиа-системы. Последний экран также, по сути, заменил привычную центральную консоль. На нескольких картинках еще видна камера, встроенная в правую центральную стойку: не исключено, что в списке оборудования значится система распознавания лиц и мониторинга состояния водителя. Еще для паркетника заявлен проекционный дисплей.

Китайцам FAW Bestune T90 будет доступен с двумя бензиновыми «турбочетверками» на выбор, обе знакомы по другим моделям концерна. Базовым назначен турбомотор 1.5 мощностью 169 л.с., версиям подороже положен движок 2.0T, выдающий 252 л.с. Оба мотора сочетаются с классическим восьмиступенчатым «автоматом» Aisin. Скорее всего, кроссовер бывает исключительно переднеприводным.