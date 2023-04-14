Глава VW назвал «ненужным шумом» разговоры об электронном топливе

Глава VW: разговоры об электронном топливе — «ненужный шум»
В интервью изданию Automotive News Europe глава бренда Volkswagen Томас Шефер затронул разные темы, в основном касающиеся электромобилей.
Осветил он и тему освобождения автомобилей с двигателями внутреннего сгорания от запрета на продажу с 2035 года, в том случае, если они работают на экологичном электронном топливе. Томас Шефер сказал, что все споры об этом топливе просто «ненужный шум», поскольку эпоха ДВС в любом случае закончится к середине 2035 года.
К 2030 году на долю электромобилей в Фольксвагене будет приходиться 80% годового объема продаж. А к 2033 году в Европе VW будет производить исключительно электрокары.
«Зачем тратить деньги на старые технологии (ДВС, работающие на другом топливе), которые на самом деле не принесут никакой пользы?» – поинтересовался он.
Хотя Porsche является частью того же автомобильного концерна, здесь, напротив, пытаются спасти двигатель внутреннего сгорания, предлагая альтернативу электромобилям с ДВС с нулевым уровнем выбросов. В Porsche недавно начали производство синтетического топлива на заводе в Чили. На начальном этапе планируется производить примерно 130 000 литров eFuel в год, постепенно увеличивая годовой объем производства.
Напомним, углеродно-нейтральное топливо Porsche синтезируют из воды и углекислого газа с использованием энергии ветра.