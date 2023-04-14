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32 минуты назад

В блоках ЭРА-ГЛОНАСС хотят поселить «Алису» и «Марусю»

Motor.ru

Автомобильные «тревожные кнопки» хотят связать с голосовыми помощниками «Алиса» и «Маруся». Об этом рассказал в интервью РБК глава АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич. По его словам, возможность поселить помощниц в блоках ЭРА-ГЛОНАСС сейчас прорабатывается. При этом возможности системы значительно расширятся: помимо вызова спецслужб, можно будет голосом управлять некоторыми функциями машины — включать радио, кондиционер и так далее.

В блоках ЭРА-ГЛОНАСС хотят поселить «Алису» и «Марусю»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Уточняется, что основная функция «тревожной кнопки» останется неизменной — при ее нажатии будет совершаться экстренный вызов, а в случае ДТП произойдет автоматическое срабатывание.

«Алиса» и «Маруся» же будут вызываться голосом, причем их можно запрограммировать и на вызов экстренных служб. «Мы знаем, что «Яндекс» и VK стремятся создавать экосистему, в хорошем смысле проникать в наши дома, а в автомобиле человек проводит много времени», — сказал Райкевич.

В VK при этом пока не комментируют возможность реализации такой задумки, однако инсайдеры подтверждают, что переговоры находятся на ранней стадии. В «Яндексе» заявили, что в проекте не участвуют.

На сегодняшний день система ЭРА-ГЛОНАСС, помимо вызова экстренных служб, умеет вызывать охрану при нападении, эвакуатор или техпомощь — при условии подключения соответствующих сервисов.

Расширить функционал бортового устройства предлагают не впервые: к примеру, в прошлом году его хотели дополнить «черным ящиком», фиксирующим скорость, ускорение и направление движения. Цель — более эффективно ловить нарушителей.

Автоновости,Яндекс,
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