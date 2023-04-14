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56 минут назад

В Красноярском крае ГИБДД остановила пьяного водителя с гробом в багажнике

Газета.Ru

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого работника ритуальной службы, который на личной машине перевозил гроб с телом покойного, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

В Красноярском крае ГИБДД остановила пьяного водителя с гробом в багажнике
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Находясь на маршруте патрулирования в п. Абан, дорожные полицейские остановили для проверки документов водителя автомобиля «ВАЗ 21043». Состояние 31-летнего мужчины вызвало у полицейских подозрение, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование», — отмечается в сообщении.

Показания алкометра составили 0,33 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Кроме того, инспекторы ДПС обнаружили в багажном отсеке «четверки» гроб с телом покойного. Водитель пояснил, что работает в ритуальной службе и на своей машине перевозил его в морг.

Автоновости,Lada,ГИБДД,
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