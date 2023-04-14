В Красноярском крае ГИБДД остановила пьяного водителя с гробом в багажнике

В Красноярском крае сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого работника ритуальной службы, который на личной машине перевозил гроб с телом покойного, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

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«Находясь на маршруте патрулирования в п. Абан, дорожные полицейские остановили для проверки документов водителя автомобиля «ВАЗ 21043». Состояние 31-летнего мужчины вызвало у полицейских подозрение, в связи с чем ему было предложено пройти освидетельствование», — отмечается в сообщении.