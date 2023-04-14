Porsche частично раскрывает дизайн роскошного внедорожника Cayenne 2024

Porsche завершает длительную тизерную кампанию, поделившись финальным предварительным просмотром Cayenne 2024 года перед дебютом роскошного внедорожника на следующей неделе в Шанхае.

Фото: Porsche Porsche

Речь идет о недавно разработанных матричных фарах высокой четкости, включающих колоссальные 16 384 индивидуально управляемые микро-светодиода на поверхности размером с ноготь большого пальца. Все они содержатся в чипе, по два на каждую фару, всего четыре на автомобиль. Включите функцию дальнего света, которая не ослепляет, и она осветит дорогу впереди на расстояние до 600 метров.

Porsche заявил, что эти фары более энергоэффективны, поскольку загораются только те пиксели, которые необходимы. Каждый из четырех модулей оснащен верхней полосой дневных ходовых огней. Верхние идентичны и обеспечивают освещение салона и вспомогательный дальний свет с тремя светодиодами каждый. Сзади появится обновленная световая полоса со свежей графикой, а также измененный номерной знак, переместивший его ниже на бампер, чтобы повторить Cayenne Coupe .

В других местах будет больше мощности по всем направлениям, начиная с базовой модели с 3,0-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 349 л.с. Cayenne S лишится своего V6 в пользу более крупного 4,0-литрового V8 с двойным турбонаддувом мощностью 468 л.с.

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