АвтоВАЗ протестировал российскую систему ABS в автомобилях Lada
Производитель АвтоВАЗ продолжает работать над повышением уровня локализации своих моделей. В Якутске испытали российскую систему ABS в автомобиле Lada.
Система ABS до недавнего времени входила в список дефицитных комплектующих на заводе отечественного производителя “АвтоВАЗ”. По этой причине компания выпускала упрощенные версии своих автомобилей, которые не получали целый ряд опций. Сейчас производитель активно работает над импортозамещением и тестирует систему ABS нового образца, которую изготавливают в России.
Для испытания установки тестовые автомобили отправили в Якутск, где температура составляет -20 градусов. В апреле в этом регионе еще сохраняются снег и лед. За тестирование транспортных средств в таких условиях отвечал конструктор компании Сергей Мохнаткин. Он был ответственным за плавность хода и торможения, а также контролировал работоспособность нового комплекса безопасности в машинах.
Блок ABS используется в автомобилях для решения 2 задач - эффективное торможение и сохранение управляемости в процессе. Именно эти характеристики проверяли специалисты в ходе испытаний. За поведением автомобиля следили на подъемах и спусках. Детальный анализ позволяет решить проблему с функционированием системы ABS.
Напомним, что антиблокировочная система помогает сохранять управляемость транспортного средства во время аварийного нажатия на педаль тормоза. Кроме того, такая установка необходима для эффективного торможения и начале движения на подъеме.
Автомобили Lada с системой ABS отечественного образца проверили почти 100 раз, после чего перенаправили на диагностику в отапливаемый бокс. Более 10 дней проводилась проверка для моделей Granta и Niva. Образцы будут отправлены в Тольятти для детального изучения. Результаты проведенных испытаний показали, что отечественная система ABS работает не хуже импортной, которая использовалась ранее.