АвтоВАЗ протестировал российскую систему ABS в автомобилях Lada

Производитель АвтоВАЗ продолжает работать над повышением уровня локализации своих моделей. В Якутске испытали российскую систему ABS в автомобиле Lada.

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Система ABS до недавнего времени входила в список дефицитных комплектующих на заводе отечественного производителя “АвтоВАЗ”. По этой причине компания выпускала упрощенные версии своих автомобилей, которые не получали целый ряд опций. Сейчас производитель активно работает над импортозамещением и тестирует систему ABS нового образца, которую изготавливают в России.

Для испытания установки тестовые автомобили отправили в Якутск, где температура составляет -20 градусов. В апреле в этом регионе еще сохраняются снег и лед. За тестирование транспортных средств в таких условиях отвечал конструктор компании Сергей Мохнаткин. Он был ответственным за плавность хода и торможения, а также контролировал работоспособность нового комплекса безопасности в машинах.

Блок ABS используется в автомобилях для решения 2 задач - эффективное торможение и сохранение управляемости в процессе. Именно эти характеристики проверяли специалисты в ходе испытаний. За поведением автомобиля следили на подъемах и спусках. Детальный анализ позволяет решить проблему с функционированием системы ABS.

Напомним, что антиблокировочная система помогает сохранять управляемость транспортного средства во время аварийного нажатия на педаль тормоза. Кроме того, такая установка необходима для эффективного торможения и начале движения на подъеме.