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7 минут назад

"Автотор" начал выпуск трех моделей китайских автомобилей SWM

Газета.Ru

Калининградский завод «Автотор» начал выпуск автомобилей китайского бренда SWM, сообщает «Прайм» со ссылкой на производителя.

"Автотор" начал выпуск трех моделей китайских автомобилей SWM
Фото: SWMSWM

«Калининградский автопроизводитель «Автотор» приступает к сотрудничеству с китайской компанией Shineray в области создания высокотехнологичного производства автомобилей бренда SWM и привлечения производителей локализованных автокомпонентов», — цитирует агентство сообщение компании.

На конвейер предприятия встали кроссоверы SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro. В дальнейшем планируется их производство по полному циклу, со сваркой, окраской и сборкой. Кроме того «Автотор» и Shineray собираются сформировать план развития производства автомобилей SWM до 2032 года.

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