"Автотор" начал выпуск трех моделей китайских автомобилей SWM

«Калининградский автопроизводитель «Автотор» приступает к сотрудничеству с китайской компанией Shineray в области создания высокотехнологичного производства автомобилей бренда SWM и привлечения производителей локализованных автокомпонентов», — цитирует агентство сообщение компании.

На конвейер предприятия встали кроссоверы SWM G01, SWM G01F и SWM G05 Pro. В дальнейшем планируется их производство по полному циклу, со сваркой, окраской и сборкой. Кроме того «Автотор» и Shineray собираются сформировать план развития производства автомобилей SWM до 2032 года.