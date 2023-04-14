$81.68-0.4290.00+0.24

В России началось производство электрогрузовиков EVM PRO

Доля отечественных комплектующих в первых российских электрогрузовиках EVM PRO – более 70%.

В России началось производство электрогрузовиков EVM PRO
© https://evm.eco/

Мэр Москвы Сергей Собянин и зампред правительства Российской Федерации – глава Минпромторга Денис Мантуров дали старт серийному производству первых российских электрогрузовиков EVM PRO. Производственная площадка площадью свыше 27 тыс. кв. м находится в особой экономической зоне «Технополис Москва».

За рулем

Сейчас там уже запущены цеха металлообработки и крупноузловой сборки, а в третьем квартале хотят запустить производство электродвигателей и бортовой электроники.

EVM PRO создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одной зарядке составит до 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. В штатное оснащение каждой машины входит зарядное устройство, позволяющее полностью зарядить батарею за 2 часа.

Электрогрузовики будут выпускать с кузовами промтоварный фургон, еврофургон, изотермический фургон, а также авторефрижератор.

Минимальная цена без учета госсубсидии по программе льготного лизинга и автокредитования составляет 4,5 млн рублей.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий