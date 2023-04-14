В России началось производство электрогрузовиков EVM PRO

Доля отечественных комплектующих в первых российских электрогрузовиках EVM PRO – более 70%.

Мэр Москвы Сергей Собянин и зампред правительства Российской Федерации – глава Минпромторга Денис Мантуров дали старт серийному производству первых российских электрогрузовиков EVM PRO. Производственная площадка площадью свыше 27 тыс. кв. м находится в особой экономической зоне «Технополис Москва».

За рулем

Сейчас там уже запущены цеха металлообработки и крупноузловой сборки, а в третьем квартале хотят запустить производство электродвигателей и бортовой электроники.

EVM PRO создан на базе шасси УАЗ Профи. Запас хода электромобиля массой 3,5 тонны на одной зарядке составит до 300 км, допустимая полезная нагрузка при этом может достигать 1 тонны. В штатное оснащение каждой машины входит зарядное устройство, позволяющее полностью зарядить батарею за 2 часа.

Электрогрузовики будут выпускать с кузовами промтоварный фургон, еврофургон, изотермический фургон, а также авторефрижератор.