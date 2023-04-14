Стало известно название первого седана Exeed

Китайская компания Exeed представила свой первый седан под названием Exlantix, который сочетает в себе экологичность, но и высокую мощность. Об этом пишет Autonews.

Название новинки — производное от английского обозначения Атлантиды. Автомобиль был представлен в маскировочной пленке, однако по силуэту видно, что у него спортивный вид. В компании его стиль назвали Sportback.

Основной цвет авто — зеленый. Длина новинки составляет 4,95 м, ширина — 1,96 м, а колесная база — 2,9 м. Судя по представленным данным, Exlantix будет базироваться на оригинальной платформе E0X и сможет за 3 секунды разгоняться до 100 км\ч.

Батарея от китайской CATL обеспечит запас хода на одной зарядке примерно в 700 км, а ее пополнение с 10 до 80% займет всего 10 минут. Также у Exlantix будет автопилот.