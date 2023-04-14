Haval привезет в Россию сразу два новых кроссовера

Компания Haval в 2023 году представит в России две долгожданные новинки. Как выяснили "Китайские автомобили", кроссовер Haval М6 выйдет на наш рынок уже во втором квартале. Другой премьерой станет модель с индексом Н6 - она появится в середине осени.

Фото: Haval М6 Haval М6

Haval М6 позиционируется как доступный семейный автомобиль из сегмента среднеразмерных кроссоверов с возможностью использования в такси и сервисах каршеринга. Модель имеет просторный салон и уже адаптирована к российским дорогам и холодному климату. Размеры SUV в длину, ширину и высоту составляют 4664 х 1830 х 1729 мм при колесной базе 2680 мм.

М6 оснащается исключительно передним приводом. В движение кроссовер будет приводить 1,5-литровый турбированный двигатель GW4G15F. Он развивает 143 л.с. мощности и 202 Нм крутящего момента. А в качестве трансмиссии использует 7-диапазонный "робот" DCT с двумя "мокрыми" сцеплениями.

При этом уже до конца 2023-го китайский бренд намерен реализовать в России порядка 13 тысяч таких машин.

Что касается Н6, то третье поколение модели должно появиться в октябре. Габариты автомобиля составляют 4653 х 1886 х 1724 мм, колесная база - 2738 мм. У нас H6 будет представлен с турбированным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 197 л.с. и 320 Нм крутящего момента. Коробка передач - 7-ступенчатый "робот" с двумя сцеплениями. Привод - передний или полный. До конца года планируют продать не менее 1300 таких автомобилей.