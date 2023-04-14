Rolls-Royce построил уникальный Ghost

Особый Rolls-Royce Ghost посвятили английскому Манчестеру.

Город сыграл важную роль в истории марки, а также получил звание пионера в области технологий. Например, именно в Манчестерском университете был впервые получен графен — и этот факт тоже нашел отражение в декоре седана. Manchester Ghost построен в единственном экземпляре и, скорее всего, скоро отправится в частную коллекцию.

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Город и метрополитенский район Манчестер в Англии сыграл важную роль в истории Rolls-Royce. Именно здесь, в отеле «Мидленд», впервые встретились Чарльз Роллс и Генри Ройс, отцы-основатели Rolls-Royce Motor Cars. Собственно влияние Манчестера на становление марки и то, каким город предстает сегодня, стали отправной точкой для создания единичного экземпляра седана Manchester Ghost.

Rolls-Royce

Машину построили за два года — и тут действительно есть за что зацепиться взглядом. Так, традиционный серебристый цвет кузова разбавили акцентной линией coachline и изображением пчелы — символа города Манчестер. Для них выбрали бирюзовый оттенок под названием Turchese, который можно увидеть в том числе на колесах и тормозных суппортах.

Rolls-Royce

Салон, как и подобает «Роллс-Ройсу», украшен с особой тщательностью. Например, на передней панели с помощью светящихся точек воссоздана карта ночного Манчестера, где самая крупная точка — это отель «Мидленд». В компании говорят, что концепцию им подсказала поэма Тони Уолша This is the Place, написанная после теракта 2017 года и рассказывающая о том, как прекрасен этот город.

Rolls-Royce

Но и это не последняя отсылка к Манчестеру. На заднем диване вышиты называния всех главных его достопримечательностей, а на потолке можно найти необычный узор — стилизованную кристаллическую решетку графена. Дело в том, что этот материал был впервые получен сотрудниками Манчестерского университета, учёными российского происхождения Андреем Гейманом и Константином Новоселовым.