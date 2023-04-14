Tesla создала в Шанхае новую энергокомпанию с уставным капиталом $2 млн

Американская компания Tesla создала новую компанию в Шанхае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
«Tesla Inc создала новую энергокомпанию в Шанхае с уставным капиталом 2 миллиона долларов», — сообщает агентство.
Ранее в апреле компания в соцсети Twitter сообщила, что построит крупное предприятие по производству аккумуляторов Megapack в Шанхае. По данным агентства Bloomberg, строительство планируется начать в третьем квартале 2023 года. Выпуск аккумуляторных батарей начнется во втором квартале 2024 года.
Ранее стало известно, что Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) начало предварительное расследование в отношении компании Tesla после двух сообщений об отделении на ходу рулевого колеса автомобилей Tesla. Под проверку попали 120 тыс. Tesla Model Y 2023 года.