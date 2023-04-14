АвтоВАЗ возобновил сборку машин с 16-клапанным мотором

АвтоВАЗ возобновил производство автомобилей с 16-клапанным мотором. Вопреки более ранней информации от инсайдеров, первой моделью, на которую вернулся мотор, стала бюджетная Lada Granta. Что касается флагманской Lada Vesta NG, то ей 106-сильный агрегат обещают вернуть в мае. Стоимость «Гранты» с более мощным двигателем пока не объявлена — ее раскроют ближе к началу продаж. Согласно сайту Lada, рекомендованная цена седана с мотором на 90 сил стартует с 678 300 рублей.

Фото: © Lada © Lada

Пресс-служба АвтоВАЗа напомнила, что 16-клапанный мотор отличается экономичностью: например, седан Lada Granta расходует в смешанном цикле 6,5 литра на 100 километров пути. Пару 106-сильному двигателю составляет механическая коробка передач, разгон с места до 100 километров в час занимает 10,5 секунды, а максимальная скорость составляет 184 километра в час. Дату старта продаж такой «Гранты» производитель пока не называет.

До сегодняшнего дня Granta, как и Vesta, сходили с конвейера с безальтернативным 90-сильным двигателем с восемью клапанами. Исключить более мощные моторы пришлось из-за санкций. Vesta, помимо 16-клаппаного двигателя, должна в обозримом будущем получить еще и «атмосферник» 1.8 в связке с автоматом. По словам руководителя проекта Vesta Олега Груненкова, это случится в первом квартале 2024 года.