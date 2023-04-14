На рынок РФ вышел представительский седан Zhiji L7 с авиационным «штурвалом»

Автодилеры привезли на российский рынок китайские электрические седаны Zhiji L7 представительского класса, выяснила «Газета.Ru». Актуальные объявления о продаже таких машин опубликованы в классифайдах.

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Так, новый седан Zhiji L7 за 6,7 млн руб. предлагает дилер из Владивостока. Автомобиль оснащен двумя электромоторами (по одному на каждой оси). Суммарная мощность составляет 578 л.с., а запас хода у такой машины равен 615 км.

Продавец из Благовещенска оценил L7 в версии Snake Performance в 9,2 млн руб. Такая машина оборудована более мощной 605-сильной электрической силовой установкой и рулем стилизованным под авиационный штурвал.

Zhiji

По размерам седан L7 сопоставим с бизнес-седанами Kia K5 и Toyota Camry: габаритная длина — 5098 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1458 мм, колесная база — 3100 мм.

В салоне установлен 40-дюймовый экран, на который выводятся данные о поездке, а также 13-дюймовый планшет для управления настройками автомобиля. В отделке применены телячья кожа и натуральное дерево, все стекла — двухслойные.