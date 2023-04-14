Эксперты назвали предварительную стоимость кроссовера Lada X-Сross 5

АвтоВАЗ в рамках прошедшей недавно дилерской конференции продемонстрировал ее участникам новый среднеразмерный кроссовер Lada X-Сross 5. Он станет первой моделью, которую АвтоВАЗ уже в июне начнет выпускать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге.

Судя по фотографиям, Lada X-Сross 5 - это полная копия китайского FAW Bestune T77, только с эмблемами Lada на радиаторной решетке и кузове. Причем в Китае уже появился рестайлинговый "семьдесят седьмой", а за основу "Лады" взята дореформенная версия - она же продается у нас и под брендом FAW. Технических отличий также ждать не приходится, разве что 1,5-литровый турбомотор может быть дополнительно дефорсирован с 160-ти до 150 л.с.

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Очевидно, что АвтоВАЗ будет разводить на рынке X-Сross 5 с "оригиналом" за счет разницы в оснащении и стоимости. Официально подробности должны быть озвучены ближе к старту производства и продаж. На сегодняшний день FAW Bestune T77 предлагается на российском рынке по цене от 2 млн 169 тыс. рублей до 2 млн 432 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Как полагает руководитель дилерского направления сети автосалонов Fresh Auto Денис Решетников, в Lada X-Сross 5, скорее всего, будут присутствовать не все опции, которые есть у FAW Bestune T77. Соответственно, стоимость отечественного кроссовера будет существенно ниже, хотя бы для того, чтобы стимулировать продажи модели в рамках программ господдержки.

"Lada X-Сross 5 должен стоить дешевле, чем китайский "донор". При таком позиционировании модель однозначно найдет своего покупателя. Дело в том, что бренд Lada для российских потребителей является синонимом бюджетной покупки в пределах 1-1,2 млн рублей. Повышение цены до 2 миллионов не позволит новой модели выиграть конкуренцию у китайских автомобилей. В то же время если автомобили FAW и Lada будут предлагаться по равнозначной цене, то наш потребитель в регионах в силу своего менталитета выберет марку Lada", - рассуждает руководитель отдела по работе с импортерами компании "Газпромбанк Автолизинг" Александр Корнев.

В целом, по его словам, спрос на FAW Bestune T77 в России сейчас не высокий, в 2022 году было продано всего 500 автомобилей этой модели, поэтому жесткой конкуренции у X-Cross 5 с прототипом не будет. При удачно выбранной маркетинговой стратегии и ценовой политике, новинка АвтоВАЗа может вполне пойти по пути "Москвича 3", который тоже является перелицованной копией китайской модели, что не мешает ему показывать быстрые темпы роста продаж.

В свою очередь, директор по развитию компании "Прагматика" Александр Шапринский считает, что у Lada X-Cross 5 есть все шансы стать драйвером продаж АвтоВАЗа, и новинка, несомненно, увеличит спрос и интерес к российскому бренду. Конкурентами будут китайские модели-"одноклассники": например, Chery Tiggo 7, Changan СS35, Geely Atlas. А преимуществами новой модели Lada могут стать цена и оснащение.