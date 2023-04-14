Власти Москвы назвали трассы с самыми большими пробками по пятницам
В департаменте транспорта Москвы рассказали, на каких трассах будут самые большие пробки по пятницам в апреле. Как отметили в Telegram-канале ведомства, в среднем в дачный сезон в конце рабочей недели за город выезжают 330 тысяч машин, что на 10% больше, чем в остальные будние дни.
Отмечается, что в это время смещается час пик — он приходится на 17:00. К этому времени движение затруднено на Третьем транспортном кольце и МКАД. Самые серьезные пробки собираются на проспекте Вернадского, проспекте Андропова, Ленинском проспекте, улице Профсоюзной, а также на Варшавском, Звенигородском и Каширском шоссе.
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Желающим без пробок добраться до дачи советуют выезжать на личном авто или до 15:00, или после 21:00. Также сократить время в пути поможет использование общественного транспорта.