В России появится две новинки от Haval

Так, уже во втором квартале в продаже появится кроссовер Haval М6. Он будет доступен для такси и каршеринга. Машина имеет просторный салон и позиционирует себя как семейный автомобиль. Она адаптирована к российским дорогам и холодному климату. У Haval М6 есть передний привод, а также 1,5-литровый турбированный двигатель GW4G15F, который развивается до 143 л.с. и крутящий момент 202 Нм. Коробка передач — 7-диапазонный «робот» DCT. К концу 2023 года планируется продажа порядка 13 тысяч таких автомобилей.