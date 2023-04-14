В России появится две новинки от Haval

Китайский автопроизводитель Haval намерен представить до конца этого года сразу две новые модели для российского покупателя. Об этом сообщает «Российская газета».
Так, уже во втором квартале в продаже появится кроссовер Haval М6. Он будет доступен для такси и каршеринга. Машина имеет просторный салон и позиционирует себя как семейный автомобиль. Она адаптирована к российским дорогам и холодному климату. У Haval М6 есть передний привод, а также 1,5-литровый турбированный двигатель GW4G15F, который развивается до 143 л.с. и крутящий момент 202 Нм. Коробка передач — 7-диапазонный «робот» DCT. К концу 2023 года планируется продажа порядка 13 тысяч таких автомобилей.
Осенью будет доступна еще одна модель - Haval Н6. Ее габариты составляют 4653 х 1886 х 1724 мм, при колесной базе - 2738 мм. Машина будет предлагаться с турбированным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 320 Нм, с полным и передним приводом. Планируется продажа не менее 1,3 тысячи таких автомобилей до конца года.