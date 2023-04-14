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2 часа назад

В России появится две новинки от Haval

Елена Прошина

Китайский автопроизводитель Haval намерен представить до конца этого года сразу две новые модели для российского покупателя. Об этом сообщает «Российская газета».

В России появится две новинки от Haval
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, уже во втором квартале в продаже появится кроссовер Haval М6. Он будет доступен для такси и каршеринга. Машина имеет просторный салон и позиционирует себя как семейный автомобиль. Она адаптирована к российским дорогам и холодному климату. У Haval М6 есть передний привод, а также 1,5-литровый турбированный двигатель GW4G15F, который развивается до 143 л.с. и крутящий момент 202 Нм. Коробка передач — 7-диапазонный «робот» DCT. К концу 2023 года планируется продажа порядка 13 тысяч таких автомобилей.

Осенью будет доступна еще одна модель - Haval Н6. Ее габариты составляют 4653 х 1886 х 1724 мм, при колесной базе - 2738 мм. Машина будет предлагаться с турбированным двигателем объемом 2,0 литра мощностью 197 л.с. и крутящим моментом 320 Нм, с полным и передним приводом. Планируется продажа не менее 1,3 тысячи таких автомобилей до конца года.

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