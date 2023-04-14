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Спрогнозирован рост цен на автомобили на 8% до лета

Основатель ГТК-Холдинга Саид Залиев предупредил о росте цен на автомобили, подпадающие под санкции и доставляемые в Россию через параллельный импорт. По его словам, это случится, если курс доллара достигнет 82–84 рублей, передают «Известия».

Спрогнозирован рост цен на автомобили на 8% до лета
© globallookpress.com

Речь идет о подорожании на 8%.

Эксперт считает, что это может случиться в ближайшие три-четыре месяца. Собеседник пояснил, что раньше дилерами реализовались машины напрямую от производителя. Он, в свою очередь, полностью диктовал ценовую политику, а доход формировался за счет дополнительных услуг, подчеркнул Залиев.

В настоящее время, как указал он, дилеры в цену автомобиля включают расходы на транспортировку, таможенное оформление. Доля этих расходов в общей стоимости автомобиля составляет в среднем 60–70% от стоимости авто, отметил эксперт.

В четверг стало известно, что в связи со снижением курса рубля стоимость некоторых модели автомобилей повысилась. Речь шла и о российских машинах. В частности, в марте Lada Niva Travel подорожал на 16 тыс. рублей, Niva Legend — на 21 тыс. рублей, следует из данных аналитического агентства «Автостат».

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