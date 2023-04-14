Toyota выпустила водородный грузовик Uno

Electric UTR (Utility Tractor Rig) используются на судоходных станциях по всему миру и перевозят грузы. Они часто необходимы для буксировки грузов массой 54 000 кг и более и традиционно приводятся в действие дизельным двигателем. Однако в течение 2022 года порт Лос-Анджелеса стал местом проведения 16 различных пилотных программ, в ходе которых тестировались сотни UTR с нулевым уровнем выбросов.

Фото: Toyota Uno Toyota Uno

Toyota разработала свой электрический грузовик на водородных топливных элементах в сотрудничестве с Fenix Marine Services. Первоначально он был представлен в 2019 году в порту Лос-Анджелеса. В то время как Uno завершил свои испытания в порту в качестве пробного грузовика в прошлом году, он был перемещен в центр распределения запчастей автопроизводителя в Лос-Анджелесе в Торрансе, штат Калифорния, где он начал перевозить другие виды грузов.

В трансмиссии грузовика используется та же базовая система, что и в водородной Toyota Mirai, но она была модернизирована для перевозки гораздо больших грузов. В будущем Toyota заявляет, что может выступать в качестве поставщика первого уровня силовых агрегатов на водородных топливных элементах для других производителей. Это позволит ему производить блоки топливных элементов, водородные баки и другое необходимое программное и аппаратное обеспечение, в то время как сами коммерческие автомобили будут проектироваться и разрабатываться другими компаниями.

Toyota Uno