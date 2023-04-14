В Сети показали работу огромного стеклоочистителя на Tesla Cybertruck

В сети появилось видео с беспилотника, покружившего над заводом Gigafactory в Техасе. В нем можно увидеть, как долгожданный электрический пикап Tesla Cybertruck проходит тесты в аэродинамической трубе. В частности, на отметке 13:42 видна работа огромного стеклоочистителя, которому удается охватить большую часть лобового стекла.

© Carakoom

Подробнее: Tesla активно готовится к старту серийного производства Cybertruck. Ожидается, что оно стартует этим летом. Компания будет постепенно наращивать мощности, поэтому о массовом производстве можно будет говорить не раньше 2024 года. Впрочем, к электрическому пикапу есть много вопросов, одним из которых была работа стеклоочистителя.

В последние годы мы видели разнообразные прототипы Cybertruck с огромными или более компактными стеклоочистителями. Очевидно, что этот вопрос оказался не самым простым для решения. Даже Илон Маск отмечал, что стеклоочиститель – это то, что его беспокоит больше всего.