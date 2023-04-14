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Появилось видео с демонстрацией работы огромного стеклоочистителя на Tesla Cybertruck

В Сети показали работу огромного стеклоочистителя на Tesla Cybertruck
© Carakoom

Подробнее: Tesla активно готовится к старту серийного производства Cybertruck. Ожидается, что оно стартует этим летом. Компания будет постепенно наращивать мощности, поэтому о массовом производстве можно будет говорить не раньше 2024 года. Впрочем, к электрическому пикапу есть много вопросов, одним из которых была работа стеклоочистителя.

В последние годы мы видели разнообразные прототипы Cybertruck с огромными или более компактными стеклоочистителями. Очевидно, что этот вопрос оказался не самым простым для решения. Даже Илон Маск отмечал, что стеклоочиститель – это то, что его беспокоит больше всего.

Поэтому пока не понятно, видим ли мы на видеоролике финальный дизайн стеклоочистителя или нет. И, учитывая, что старт производства приближается, скорее всего, что-то похожее мы увидим в серийной версии Tesla Cybertruck.

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