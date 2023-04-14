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1 час назад

«АвтоВАЗ» отказался обсуждать идею возрождения «Жигулей»

Газета.Ru

«АвтоВАЗ» не собирается обсуждать инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова, который призвал вернуть бренд «Жигули» и отказаться от латиницы в написании названий марок и моделей российских автомобилей. Об этом «Газете.Ru» сообщил официальный представитель «АвтоВАЗа».

«АвтоВАЗ» отказался обсуждать идею возрождения «Жигулей»
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»Артем Сизов/«Газета.Ru»

«На текущем этапе мы не видим необходимости вступать в какую-то бы ни было полемику», — сообщил «Газете.Ru» представитель компании в ответ на вопрос, готов ли российский автогигант вернуть исторический бренд «Жигули».

Накануне депутат Милонов в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что для продажи автомобилей на рынке России следует выбирать русские названия машин и отметил, что «АвтоВАЗу» следует возродить название «Жигули». Также он поблагодарил мэра Москвы Сергея Собянина за возвращение марки «Москвич».

Автоновости,Виталий Милонов,Сергей Собянин,Госдума,Автоваз,
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