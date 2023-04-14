Родстер «Крым» получит неоклассический дизайн

Для российского родстера «Крым» разработают дизайн в неоклассическом стиле. Он будет готов в течение двух месяцев. Новую внешность для «Крыма» создаст 3D-дизайнер Сергей Баринов, автор ряда экзотических концептов. Сегодня родстер представлен уже в третьей итерации. Его каркас сварен из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, а наружные панели отформованы из композитов. Машина использует узлы и агрегаты Lada Granta.

Фото: © КБМ © КБМ

В будущем родстер «Крым», разработкой которого занимается «Конструкторское бюро молодежи» (КБМ), может получить дизайн в неоклассическом стиле. Наиболее близкий пример использования такой стилистики — роскошное купе IsoRivolta GTZ на агрегатах Chevrolet Corvette Z06 (C7). Новую внешность для «Крыма» разработает 3D-дизайнер Сергей Баринов, автор экзотических концептов, переосмысливающих наследие культовых советских автомобилей.

КБМ

Сегодняшний «Крым» — это уже третья версия родстера. Весной 2021 года фокус проекта, к которому подключились 20 технических вузов, сместился с коммерческого на образовательный, однако от идеи мелкосерийного выпуска в КБМ отказываться не стали. Несущая «клетка» тут сварена из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, наружные элементы отформованы из композитов. Часть узлов и агрегатов — от Лады Гранты.

КБМ

В прошлом году сотрудники кафедры «Автомобильного транспорта» Севастопольского государственного университета разработали для «Крыма» адаптивную пневмоподвеску. Причем впервые были использованы отечественные компоненты в связке с аппаратно-программной платформой Arduino. Пневмоподвеска управляется вручную или автоматически, в зависимости от скорости. Доступны пять режим, из которых первый и пятый — сервисные. Стойки позволяют менять дорожный просвет в диапазоне 50—170 миллиметров.