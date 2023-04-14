Родстер «Крым» получит неоклассический дизайн

Для российского родстера «Крым» разработают дизайн в неоклассическом стиле. Он будет готов в течение двух месяцев. Новую внешность для «Крыма» создаст 3D-дизайнер Сергей Баринов, автор ряда экзотических концептов. Сегодня родстер представлен уже в третьей итерации. Его каркас сварен из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, а наружные панели отформованы из композитов. Машина использует узлы и агрегаты Lada Granta.
В будущем родстер «Крым», разработкой которого занимается «Конструкторское бюро молодежи» (КБМ), может получить дизайн в неоклассическом стиле. Наиболее близкий пример использования такой стилистики — роскошное купе IsoRivolta GTZ на агрегатах Chevrolet Corvette Z06 (C7). Новую внешность для «Крыма» разработает 3D-дизайнер Сергей Баринов, автор экзотических концептов, переосмысливающих наследие культовых советских автомобилей.
Сегодняшний «Крым» — это уже третья версия родстера. Весной 2021 года фокус проекта, к которому подключились 20 технических вузов, сместился с коммерческого на образовательный, однако от идеи мелкосерийного выпуска в КБМ отказываться не стали. Несущая «клетка» тут сварена из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, наружные элементы отформованы из композитов. Часть узлов и агрегатов — от Лады Гранты.
В прошлом году сотрудники кафедры «Автомобильного транспорта» Севастопольского государственного университета разработали для «Крыма» адаптивную пневмоподвеску. Причем впервые были использованы отечественные компоненты в связке с аппаратно-программной платформой Arduino. Пневмоподвеска управляется вручную или автоматически, в зависимости от скорости. Доступны пять режим, из которых первый и пятый — сервисные. Стойки позволяют менять дорожный просвет в диапазоне 50—170 миллиметров.
Насколько реальны шансы «Крыма» стать серийным, пока непонятно. Создатели предполагают, что при цене 650—800 тысяч рублей можно было бы выпускать по 2,5 тысячи автомобилей ежегодно. Но есть одно но: такую стоимость можно получить, только если закупать запчасти по внутризаводским ценам.