$81.50-0.1790.16+0.16
54 минуты назад

Родстер «Крым» получит неоклассический дизайн

Motor.ru

Для российского родстера «Крым» разработают дизайн в неоклассическом стиле. Он будет готов в течение двух месяцев. Новую внешность для «Крыма» создаст 3D-дизайнер Сергей Баринов, автор ряда экзотических концептов. Сегодня родстер представлен уже в третьей итерации. Его каркас сварен из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, а наружные панели отформованы из композитов. Машина использует узлы и агрегаты Lada Granta.

Родстер «Крым» получит неоклассический дизайн
Фото: © КБМ© КБМ

В будущем родстер «Крым», разработкой которого занимается «Конструкторское бюро молодежи» (КБМ), может получить дизайн в неоклассическом стиле. Наиболее близкий пример использования такой стилистики — роскошное купе IsoRivolta GTZ на агрегатах Chevrolet Corvette Z06 (C7). Новую внешность для «Крыма» разработает 3D-дизайнер Сергей Баринов, автор экзотических концептов, переосмысливающих наследие культовых советских автомобилей.

КБМ

Сегодняшний «Крым» — это уже третья версия родстера. Весной 2021 года фокус проекта, к которому подключились 20 технических вузов, сместился с коммерческого на образовательный, однако от идеи мелкосерийного выпуска в КБМ отказываться не стали. Несущая «клетка» тут сварена из стальных труб прямоугольного и круглого сечения, наружные элементы отформованы из композитов. Часть узлов и агрегатов — от Лады Гранты.

КБМ

В прошлом году сотрудники кафедры «Автомобильного транспорта» Севастопольского государственного университета разработали для «Крыма» адаптивную пневмоподвеску. Причем впервые были использованы отечественные компоненты в связке с аппаратно-программной платформой Arduino. Пневмоподвеска управляется вручную или автоматически, в зависимости от скорости. Доступны пять режим, из которых первый и пятый — сервисные. Стойки позволяют менять дорожный просвет в диапазоне 50—170 миллиметров.

Насколько реальны шансы «Крыма» стать серийным, пока непонятно. Создатели предполагают, что при цене 650—800 тысяч рублей можно было бы выпускать по 2,5 тысячи автомобилей ежегодно. Но есть одно но: такую стоимость можно получить, только если закупать запчасти по внутризаводским ценам.

Автоновости,Lada Granta,Chevrolet Corvette,Chevrolet,Lada,Сергей Баринов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий