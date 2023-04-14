Появились фото интерьера новой Lada Vesta в максимальной комплектации

На АвтоВАЗе рассчитывают, что Lada Vesta будет пользоваться высоким спросом, ведь эта модель не выпускалась почти год, а за это время с российского рынка исчезли все ее конкуренты. В 2023 году планируется выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.