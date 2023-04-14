Появились фото интерьера новой Lada Vesta в максимальной комплектации
Паблик RCI News опубликовал фото интерьера новой Lada Vesta в максимальной комплектации. Машину в топовой версии показали на конференции дилеров марки.
Среди особенностей исполнения "Техно" можно выделить вертикальный планшет мультимедиа (10,4 дюйма), цифровую панель приборов со встроенным навигатором, пакет "двухцветная окраска".
Под капотом автомобиля располагается 16-клапанник объемом 1.6 литра и мощностью 106 л.с. Коробка - 5-ступенчатая "механика".
В дилерских центрах такая версия появится в конце 2023 года.
Старт продаж новой Vesta назначен на май. Цены на модель АвтоВАЗ пока не называет. Сейчас седан первой генерации стоит от 1 121 900 рублей, универсал - от 1 213 900 рублей.
На АвтоВАЗе рассчитывают, что Lada Vesta будет пользоваться высоким спросом, ведь эта модель не выпускалась почти год, а за это время с российского рынка исчезли все ее конкуренты. В 2023 году планируется выпустить до 100 тысяч автомобилей Lada Vesta, причем для удовлетворения спроса на предприятии не исключают даже введения дополнительных воскресных смен на линии №1, где производится флагманская модель.