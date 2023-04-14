Exeed частично рассекретила свой первый седан

Новую модель марки Exeed назвали Exlantix. Как говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету", автомобиль, сочетающий в себе высокую мощность и экологичность, является первым электрическим седаном, созданным брендом.

Фото: Пресс-служба Exeed Пресс-служба Exeed

Название является производным от английского обозначения Атлантиды (Atlantis). Exlantix не только представляет собой высококлассный электрический продукт Exeed, но и является следующим шагом по созданию идеального транспортного средства.

Электромобиль будет сочетать в себе высокую мощность и экологичность. Именно по этой причине основным цветом седана станет зеленый. О технических особенностях модели ничего не сообщается.

Ожидается, что новинку полностью рассекретят в рамках автосалона в Шанхае, запланированного на 18-27 апреля.