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1 час назад

Exeed частично рассекретила свой первый седан

Российская Газета

Новую модель марки Exeed назвали Exlantix. Как говорится в пресс-релизе, который поступил в "Российскую газету", автомобиль, сочетающий в себе высокую мощность и экологичность, является первым электрическим седаном, созданным брендом.

Exeed частично рассекретила свой первый седан
Фото: Пресс-служба ExeedПресс-служба Exeed

Название является производным от английского обозначения Атлантиды (Atlantis). Exlantix не только представляет собой высококлассный электрический продукт Exeed, но и является следующим шагом по созданию идеального транспортного средства.

Электромобиль будет сочетать в себе высокую мощность и экологичность. Именно по этой причине основным цветом седана станет зеленый. О технических особенностях модели ничего не сообщается.

Ожидается, что новинку полностью рассекретят в рамках автосалона в Шанхае, запланированного на 18-27 апреля.

Ранее "РГ" сообщала, по итогам первого квартала 2023 года в России было продано 5,6 тыс. премиальных кроссоверов Exeed, что в 2,4 раза выше показателя за аналогичный период прошлого года.

Автоновости,
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