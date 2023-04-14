Крутой конкурент Хаммера дебютирует на выставке в Шанхае 18 апреля

O BYD Yangwang U8 заявили еще в январе как о внедорожнике премиум-класса и конкуренте таких «монстров, как Mercedes G Wagon и Hummer EV.

Фото: Сarnewschina Сarnewschina

Его назвали автомобилем «миллиона юаней», так как ожидается, что цены на самые простые версии стартуют с 800 000 юаней (110 000 долларов США). Однако официально это еще не подтверждено, поэтому раскрытие цен станет одной из важных частей информации об автомобиле – их огласят на презентации 18 апреля.

Несмотря на то, что презентация пройдет только во вторник, уже выпущен видеообзор внедорожника BYD Yangwang U8 с демонстрацией работы новой «лифтовой» пневмоподвески DiSus.

Сarnewschina

У U8 четыре электродвигателя, по одному на колесо, каждый мощностью около 225 л.с., то есть суммарная мощность U8 составляет около 900 л.с. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 3 секунды.

Раскрыты также размеры BYD Yangwang. Как и ожидалось, электромобиль огромен (длина/ширина/высота): 5319/2050/1930 мм, колесная база составляет 3050 мм.

Электрокар построен на платформе BYD E4 (Ysifang), которая поддерживает конструкцию как полных электромобилей, так и PHEV (гибридов).