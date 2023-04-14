Депутат предложил создать черный список курьеров-нарушителей ПДД

Депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru», что в России необходимо ввести черный список для курьеров, которые нарушают ПДД и хамят людям во время работы. Также он сообщил о необходимости ужесточения миграционной политики. Ранее видеозапись конфликта с курьером «Вкусвилл», который чуть не сбил женщину с ребенком на тротуаре в Москве и обругал прохожих, опубликовало издание «Подъем».

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Полагаю, что этого курьера необходимо убрать из списка курьеров не только этого магазина, доставку продуктов которого он осуществлял, но и из других. Надо ввести черный список таких курьеров, которые позволяют себе хамить в столице нашей Родины», — сказал Нилов.

В таких случаях нужно вызывать полицию, а если есть зафиксированный и опубликованный факт, это уже является доказательством с точки зрения Административного кодекса, позволяющим проводить проверку и привлекать к административной ответственности, добавил депутат.

«Если есть факт нарушения ПДД, то независимо от того, как считает водитель электровелосипеда – его это город, не его город – привлекать к ответственности. А если это гражданин другой страны, то необходимо принудительное выдворение без права въезда. И разговор закончен. Таких людей нужно наказывать, должны работать диаспоры, и миграционную политику, очевидно, нужно ужесточать», — подчеркнул Нилов.

Также он пообещал направить депутатский запрос в полицию по факту опубликованного конфликта горожан с курьером «Вкусвилла» и призвал граждан обращаться во фракцию ЛДПР в Госдуме в случае подобных инцидентов.