Партия новых кроссоверов Mitsubishi Outlander поступила в продажу в России

В России стали доступные новые Mitsubishi Outlander. Цена за автомобиль 2023 года выпуска в зависимости от комплектации варьируется от 3,28 млн до 4,59 млн рублей.

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Партию автомобилей японской сборки доставили из ОАЭ, пишет «Российская газета».

Кроссоверы оснащены бензиновыми 181-сильными моторами 2,5 л, вариатором и системой полного привода S-AWC с несколькими режимами работы.

Mitsubishi прекратила выпуск автомобилей в Калуге год назад.