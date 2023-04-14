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Партия новых кроссоверов Mitsubishi Outlander поступила в продажу в России

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В России стали доступные новые Mitsubishi Outlander. Цена за автомобиль 2023 года выпуска в зависимости от комплектации варьируется от 3,28 млн до 4,59 млн рублей.

Партия новых кроссоверов Mitsubishi Outlander поступила в продажу в России
© RT на русском

Партию автомобилей японской сборки доставили из ОАЭ, пишет «Российская газета».

Кроссоверы оснащены бензиновыми 181-сильными моторами 2,5 л, вариатором и системой полного привода S-AWC с несколькими режимами работы.

Mitsubishi прекратила выпуск автомобилей в Калуге год назад.

Ранее портал Nation News сообщал, что рынок легковых автомобилей с пробегом в России в январе показал рост на 7%.

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