Haval привезет в Россию свой самый дешевый кроссовер

Компания Haval приготовила два новых кроссовера для России. Один из них, как выяснил портал «Китайские автомобили», это M6 — самая доступная модель в актуальной линейке бренда. Она должна выйти на российский рынок уже во втором квартале нынешнего года. Второй новинкой должен стать H6, являющийся бестеллером на родине. Прибытие H6 в Россию инсайдеры прочили еще в январе. Ожидается, что его продажи стартуют в России в начале четвертого квартала.

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Haval M6, оформленный в фирменном стиле бренда, уже подготовлен к русской зиме. Он базируется на той же платформе, что и вторая новинка — Haval H6 — а по размеру схож с Hyundai Tucson. Он чуть длиннее, уже и выше южнокорейского кроссовера: длина, ширина и высота составляют 4664х1830х1729 миллиметров при колесной базе 2680 миллиметров.

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В линейке — только один мотор, но турбированный. Это знакомый россиянам 1,5-литровый агрегат GW4G15F мощностью 143 лошадиные силы (202 Нм крутящего момента). В связке с ним работает семидиапазонный «робот» DCT с двумя сцеплениями мокрого типа, привод только передний. Продажи М6 должны стартовать уже совсем скоро — до конца текущего квартала 2023 года. А за оставшиеся месяцы Haval хочет успеть реализовать в России около 13 тысяч экземпляров модели.

Haval H6 третьего поколения похож по размеру на соплатформенный M6: в длину он достигает 4653 миллиметров, в ширину — 1886 миллиметров, а в высоту — 1724 миллиметра при 2680 миллиметрах между осями. В России его предложат с двухлитровым турбодвигателем отдачей 197 сил и 320 Нм момента, «роботом», передним либо полным приводом. H6 появится в октябре, и до конца года марка собирается продать не менее 1300 машин.