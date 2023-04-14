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1 час назад

Компания Chevrolet не будет делать кроссовер Corvette электрокаром

Motor.ru

Появилась новая информация о кроссовере под брендом Corvette. Ожидается, что его мировая премьера состоится до конца 2023 года, а построен он будет на «тележке» от купе Chevrolet Camaro и седана Cadillac CT5-V Blackwing. В гамму двигателей конкурента Porsche Macan / Cayenne могут войти «турбочетверки» Ecotec и компрессорный LT4 V8, как у Cadillac Escalade-V. На рынок Corvette SUV выйдет в следующем году.

Chevrolet не будет делать кроссовер Corvette электрокаром
Фото: Motor.ruMotor.ru

Забудьте все слухи о том, что кроссовер Corvette, если он действительно появится, будет электрифицирован в том или ином виде. Издание Car and Driver приводит свою версию развития событий, и, что интересно, в ней нет места батарейным вседорожникам — по крайней мере, пока. Там уверены, что Corvette SUV построят на джиэмовской платформе Alpha, которая совместима с широкой гаммой двигателей, от «четверок» 2.5 Ecotec до компрессорных LT4 V8, стоящих под капотом Cadillac Escalade-V.

Такой ассортимент агрегатов позволит превратить Corvette хоть в конкурента Macan, хоть в конкурента Cayenne. Правда, первый станет электрокаром уже в 2024 году, а второй — в 2025-м. Но и Corvette SUV не задержится: Car and Driver ожидает премьеру до конца этого года и рыночный дебют в следующем.

Ранее предполагалось, что Corvette как бренд обретет самостоятельность в 2025 году. К величайшему разочарованию петролхэдов дебютными моделями окажутся вовсе не топливные машины, а электрокары: люксовый кроссовер и четырехдверное купе. Оба будут построены на платформе Ultium, используемой GMC Hummer EV и Cadillac Lyriq, с 800-вольтовой бортовой сетью, новой тяговой батареей и несколькими электромоторами.

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