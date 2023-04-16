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Xiaomi запатентовала дисплей прямо в лобовом стекле автомобиля

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Китайский технологический гигант Xiaomi объявил о планах выхода на рынок электромобилей, причем первый электромобиль будет выпущен в Китае в 2024 году. Патент Xiaomi Car был одобрен регулирующим органом Китая, и он включает в себя футуристическую особенность: прозрачный дисплей, встроенный под стеклом лобового стекла.

Xiaomi запатентовала дисплей прямо в лобовом стекле автомобиля
© Ferra.ru

В описании патента говорится, что эта инновационная технология облегчит водителям просмотр информации об автомобиле, не отвлекаясь от дороги, что потенциально повысит безопасность вождения.

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь заявил, что разработка автомобилей компании идет с опережением графика и «превосходит ожидания». Официальный план компании - начать массовое производство своих электрокаров в 2024 году, а предстоящий Xiaomi Car, как утверждается, будет включать такие важные данные, как скорость автомобиля, уведомления и данные о заряде батареи, отображаемые прямо на экране лобового стекла.

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