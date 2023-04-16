Xiaomi запатентовала дисплей прямо в лобовом стекле автомобиля

Китайский технологический гигант Xiaomi объявил о планах выхода на рынок электромобилей, причем первый электромобиль будет выпущен в Китае в 2024 году. Патент Xiaomi Car был одобрен регулирующим органом Китая, и он включает в себя футуристическую особенность: прозрачный дисплей, встроенный под стеклом лобового стекла.

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В описании патента говорится, что эта инновационная технология облегчит водителям просмотр информации об автомобиле, не отвлекаясь от дороги, что потенциально повысит безопасность вождения.